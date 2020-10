Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Vermutlicher Fahrraddiebstahl Freitag, 16.10.2020, um 9.18 Uhr

Germersheim (ots)

Ein 59-jähriger Mann aus dem Landkreis Germersheim fand am Freitagmorgen im "Toskanagarten" in den Lachenäckern in Lingenfeld ein hinter Büschen verstecktes Fahrrad. Aufgrund der Auffindesituation dürfte davon ausgegangen werden, dass das Fahrrad aus einem Diebstahl stammen könnte. Eine Anzeige wurde bisher noch nicht gemacht. Hinweise nimmt die Polizei Germersheim entgegen.

