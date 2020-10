Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Flüchtige Unfallfahrerin unter Alkoholeinfluss

Edenkoben (ots)

Am Donnerstagabend (15.10.2020) gegen 22:40 Uhr befuhr eine 54-jährige mit ihrem Pkw die Klosterstraße aus Richtung Radeburgstraße kommend. In einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei riss der Pkw drei massive Sandsteinposten um und einen Zaun aus seiner Verankerung. Die Autolenkerin setzte ihre Fahrt mit dem beschädigten Fahrzeug zunächst fort, konnte jedoch zwischen Maikammer und Neustadt von der Polizei angehalten werden. Weil sie unter Alkoholeinfluss stand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt. Gegen sie wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in einem Strafverfahren ermittelt. Der Gesamtschaden wird mit etwa 3000 EUR beziffert.

