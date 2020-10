Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau in der Pfalz - Verkehrsteilnehmer verliert mehrere Heuballen auf A 65

Landau (ots)

Am Donnerstag, den 15.10.2020, um 19:15 Uhr gingen mehrere Notrufe von Verkehrsteilnehmern bei den Polizeiinspektionen Edenkoben und Landau ein. Unmittelbar zuvor hat ein 81-Jähriger Fahrzeugführer aus Dernbach ca. 15, nicht ausreichend gesicherte Heuballen von seinem Anhänger verloren, welche sich in Höhe der Autobahnabfahrt Landau-Nord, in Fahrtrichtung Neustadt auf der kompletten Fahrbahn verteilt hatten. Eine nachfolgende Verkehrsteilnehmerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhr in die Heuballen hinein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Unfallstelle musste durch die Autobahnmeisterei gereinigt werden. Das Kennzeichen des 81-Jährigen konnte durch einen Zeugen abgelesen und der Polizei mitgeteilt werden. Der Unfallverursacher konnte auf der B 10 mit seinem Gespan und den noch verbliebenen Heuballen durch eine Streife angetroffen werden. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Geschädigte oder Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei Landau zu melden.

