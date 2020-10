Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: nach Unfall geflüchtet

Weingarten (ots)

Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer befuhr mit seinem Gespann am Mittwoch, gegen 01.25 Uhr, die Straße "Schloßberg" in Weingarten. Bei einem Wendevorgang streifte er einen am Fahrbahnrand geparkten PKW und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 EUR. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

