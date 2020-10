Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit betrunkenem Fahrradfahrer

Annweiler (ots)

Am 14.10.2020, 17.30 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Fahrradfahrer verbotswidrig den Gehweg in Annweiler, Landauer Straße in Richtung Queichhambach. An der Einmündung zum Stadion stieß der Fahrradfahrer gegen einen dort verkehrsbedingt haltenden PKW. Hierbei kam er zu Fall und verletzte sich. Am PKW entstand Sachschaden. Nach kurzer Zeit setzte der Fahrradfahrer sich wieder auf sein Fahrrad und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Er konnte später auf dem Radweg gestellt werden. Ein Alco-Test war positiv. Der Fahrradfahrer wurde in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen.

