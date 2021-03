Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf!

Schortens (ots)

Am 03.03.2021, zwischen 10.15 Uhr und 11.20 Uhr, beschädigte der Führer eines unbekannten Fahrzeugs beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand der Oldenbuger Str. geparkten Pkw Seat Ibiza. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Verursacherfahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schortens - 04461-984930 - in Verbindung zu setzen.

