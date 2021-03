Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verdacht der Körperverletzung - Zeugenaufruf!

Wilhelmshaven (ots)

Am 21.02.2021, gegen 12.50 Uhr, beobachteten zwei hier namentlich bekannte Zeugen in der Bahnhofstr., an der Rückseite eines großen Modehauses, aus einiger Entfernung einen lautstarken Streit zwischen einer männlichen und einer weiblichen Person. Im Zuge des Streits hatte ein ca. 45 bis 50-jährige Mann eine ca. 55 bis 70-jährige Frau gegen eine Schaufensterscheibe gedrückt und hierbei sogar ein Messer in seiner Hand gehalten. Die Frau wäre infolge des Streits vom Aggressor zu Boden geworfen worden, worauf beide Zeugen umgehend eingeschritten wären. Einer der Zeugen sei dem männlichen Tatverdächtige gefolgt, der aber letztlich fußläufig in Richtung Grenzstraße entkommen konnte. Zwei weitere Männer hätten dem mutmaßlichen Opfer geholfen, es aufgerichtet und gemeinsam den Ort verlassen. Die grauhaarige Frau habe zur Vorfallszeit einen kleinen schwarzen, angeleinten Hund mitgeführt. Trotz intensiver polizeilicher Maßnahmen konnten weder das mutmaßlicher Opfer, noch die zwei helfenden Männer oder der beschriebene Tatverdächtige ermittelt werden. Wer kann sachdienliche Angaben machen, die zur Aufklärung des besagten Sachverhalts führen könnten? Gesucht werden insbesondere die beiden Helfer, die vielleicht Angaben zum mutmaßlichen Opfer geben können? Weitere sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Wilhelmshaven, Tel.-Nr.: 04421 - 9420.

