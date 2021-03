Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Diebstahl aus Pkw - Zeugenaufruf!

Wilhelmshaven (ots)

Am 28.02.2021, gegen 10.45 Uhr, kam es in der Werftstraße, Wilhelmshaven, zu einem versuchten Diebstahl aus einem unverschlossenen PKW. Ein ca. 25 bis 30 Jahre alter Tatverdächtiger drang über die Beifahrertür in den Fahrgastraum eines Pkw Opel ein und versuchte, aus dem Handschuhfach Genußmittel zu entwenden. Ein in der Nähe wohnender Zeuge wurde auf die Situation aufmerksam, begab sich fußläufig zum Tatort und sprach den etwa 185 - 190 cm großen männlichen Täter an. Nach dem Ansprechen flüchtete der Tatverdächtige fußläufig und ließ das zuvor von ihm geführte Fahrrad zurück. Wer kann Angaben zum Fahrrad oder Besitzer des Rades mitteilen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wilhelmshaven unter der Tel.-Nr.: 04421 - 9420 entgegen.

