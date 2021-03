Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Jugendlicher Randalierer in Varel

Varel (ots)

Ein stark alkoholisierter 15-Jähriger aus Varel warf gestern Abend, gegen 20.20 Uhr, entlang der Peterstraße in Varel etwa 15 Mülltonnen um und versuchte zudem ein verschlossenes Fahrrad zu entwenden. Bei der Personalienfeststellung verhielt sich der mutmaßliche Tatverdächtige gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten sehr aggressiv. Der 15-Jährige musste in der Polizeidienststelle Varel vorübergehend in Gewahrsam genommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der jugendliche Aggressor an eine Erziehungsberechtigte übergeben.

