Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verstöße gegen die Corona-Verordnung

Wangerland (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, den 28.02.2021 mussten die Polizeibeamten des Polizeikommissariat Jever wieder mehrfach Verstöße gegen die geltende Corona-Rechtsverordnung feststellen. Am Außenhafen von Horumersiel waren zwei Wohnmobile festzustellen, die offenkundig zu touristischen Zwecken von Personen genutzt wurden. Ebenfalls am Sonntagmorgen wurden jeweils ein Wohnmobil am Außenhafen und am sogenannten Hundestrand von Hooksiel festgestellt. Auch hier handelte es sich um touristische Übernachtungen. Die gefertigten Ordnungswidrigkeiten wurden an den Landkreis Friesland zur weiteren Bearbeitung übersandt.

