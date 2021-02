Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 26.02. - 28.02.2021

Jever (ots)

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Freitag, 26.02.2021, gg. 20:50 Uhr, kam es in der Menkestraße, an der Einmündung zum Diekenweg, in Schortens zu einem Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Fahrzeugführer eines Leichtkraftrades befuhr die Menkestraße in Fahrtrichtung Heidmühle. Aufgrund eines vor ihm wartenden Pkw, geriet der 17-jährige mit seinem Krad zu weit an den rechten Fahrbahnrand und fuhr in einen parkenden Pkw. Der Unfallverursacher wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Samstag, 27.02.2021, 10:50 Uhr und 12:00 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Tettens im Wangerland zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß geparkter grauer Pkw BMW, wurde vermutlich durch ein vorbeifahrendes Kraftfahrzeug, an der linken hinteren Fahrzeugseite, beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizeistation im Wangerland unter der Rufnummer: 04463/80891-0 entgegen.

Verkehrsunfall

Am Samstag, 27.02.2021, 18:15 Uhr, kam es in der Pommerschen Straße in Schortens, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 32-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Audi befuhr die Heinrich-Tönjes-Straße im Ortsteil Heidmühle in Richtung Eichenweg. An der Einmündung zur Pommerschen Straße missachtete der Fahrer des Audi die Vorfahrt des von rechts kommenden 18-jährigen Fahrzeugführers eines Pkw VW. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Samstag, 27.02.2021, 16:20 Uhr, kam es in der Schützenhofstraße in Jever zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Fahrradfahrerin. Eine 53-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw VW Polo befuhr die Schützenhofstraße in Fahrtrichtung Rahrdum. Im Einmündungsbereich der Danziger Straße beabsichtigte sie mit ihrem Kraftfahrzeug nach rechts abzubiegen. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah sie beim Abbiegevorgang eine 50-jährige Radfahrerin, die den Radweg in die falsche Fahrtrichtung benutzte. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell