POL-WHV: Pressemeldung Polizei Wilhelmshaven 26.02. - 28.02.2021

Räuberischer Diebstahl

Am Samstagnachmittag nahm ein Angestellter eines Verbrauchermarktes in der Weserstraße einen Kunden wahr, der gegen ein bestehendes Hausverbot verstieß. Der 18-jährige Kunde wurde auf sein Fehlverhalten angesprochen und zur Kasse begleitet, wo ihm die Möglichkeit eingeräumt wurde, seine Brötchen aus dem Einkaufswagen noch bezahlen zu können. Im weiteren Verlauf stellte der 33-jährige Mitarbeiter einen mit 13 Dosen Energydrink gefüllten Rucksack bei dem 18-Jährigen fest. Da die Dosen auch in dem Verbrauchermarkt verkauft werden, wurde der junge Mann nach einem Kassenbon hierzu befragt. Unvermittelt schlug der Beschuldigte mit der Faust in das Gesicht des 33-Jährigen, um aus dem Markt zu flüchten. Dem leicht verletzten Opfer gelang es dennoch den Beschuldigten mit Hilfe eines weiteren Angestellten bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die Personalien des aus Russland stammenden jungen Mannes wurden festgestellt. Dieser muss sich nun aufgrund eines Verbrechenstatbestandes in einem Strafverfahren verantworten.

Gewerbsmäßiger Ladendiebstahl

Zu einem Ladendiebstahl von 15 Champagnerflaschen kam es am 25.02.2021, gegen 22:20 Uhr, in einem Verbrauchermarkt im Mühlenweg. Am Folgetag erkannte ein aufmerksamer Mitarbeiter des Marktes einen der beiden männlichen Täter wieder. Eine sofort entsandte Funkstreifenwagenbesatzung konnte den 35-jährigen Täter im Verbrauchermarkt antreffen und dessen Personalien feststellen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der aus Wilhelmshaven stammende Mann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen zum Mittäter dauern an.

Einbruch in Gartenlaube

Im Tatzeitraum 22.02.2021 bis 26.02.2021 kam es zu einem Einbruch in einen Geräteschuppen im Rüstringer Stadtpark, Kieselweg, Kleingartenkolonie "Min Land". Bislang unbekannte Täter gingen dort zwei Geräteschuppen einer Parzelle an und entwendeten einen Benzinrasenmäher sowie Gartengeräte und einen Akkuschrauber nebst Zubehör.

Einbruchsdiebstahl aus Pkw/Vandalismus

Zu einem dreisten Vorfall kam es am 27.02.2021, zwischen 09:20 Uhr und 10:10 Uhr, in der Straße "Zum Ölhafen" in 26384 Wilhelmshaven. Während der 50-jährige Geschädigte die genannte Örtlichkeit aufsuchte, um dort eine Runde Joggen zu gehen, gingen bislang unbekannte Täter dessen abgestellten Pkw der Marke Renault an. Der Lack des Pkw wurde zerkratzt, die Frontscheibe beschädigt, die hintere Beifahrerscheibe eingeschlagen sowie ein Scheibenwischer abgerissen und entwendet. Zeugenhinweise nimmt die hiesige Polizeidienststelle unter 04421/942-0 entgegen.

Verkehrsunfall

Bereits am Freitagabend, gegen 19:05 Uhr, ereignete sich ein nicht unerheblicher Verkehrsunfall in der Friedenstraße/Berliner Straße, 26386 Wilhelmshaven. Zur genannten Zeit befuhr eine 19-jährige Frau die Friedenstraße in westliche Richtung. An der Einmündung zur Berliner Straße beabsichtigte sie in diese nach links einzubiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden, bevorrechtigten Renault Twingo. Im Kreuzungsbereich kam es zum Frontalzusammenstoß, in dessen Folge beide Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt wurden. Zwei der drei weiblichen Insassen des Twingo wurden leicht verletzt, weshalb vorsorglich ein Rettungswagen zur Unfallörtlichkeit entsandt wurde. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich temporär gesperrt werden.

Verstöße gegen die Corona-Verordnung

Am Nachmittag des 27.02.2021, gegen 16:40 Uhr, verstießen insgesamt fünf Personen gegen die aktuell geltende Corona-Verordnung. Die Personen waren offensichtlich zum Fußball-Bundesliga gucken verabredet. Die eingesetzten Beamten stellten fünf Personen aus drei unterschiedlichen Haushalten fest. Gegen die Angetroffenen wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Zwei Personen mussten die Örtlichkeit verlassen.

Wenig später erfolgte ein Einsatz in der Adolfstraße in Wilhelmshaven. Dort wurde gegen 13:00 Uhr ein Lebensmittelmarkt aufgrund von positiven Corona-Fällen vom Gesundheitsamt geschlossen. Gegen 17:00 Uhr stellte ein Mitarbeiter des Gesundheitsamtes jedoch fest, dass der Verkaufsbetrieb weitergeführt wurde. Entsprechend suchten zwei Funkstreifenwagenbesatzungen der Polizei die Örtlichkeit auf, stellten alle Personalien der im Laden befindlichen Kunden und des Personals fest. Der Verkaufsbetrieb wurde nochmals untersagt. Der Betreiber wird sich ebenfalls in einem Ordnungswidrigkeitsverfahren verantworten müssen.

Kinder in Banter See gefallen

Glück im Unglück hatten zwei Kinder und deren Mutter am Nachmittag des 27.02.2021. Gegen 16:22 Uhr erhielt die hiesige Polizeidienststelle Kenntnis von drei Personen, die in den Banter See gefallen sein sollen. Unverzüglich wurden mehrere Funkstreifenwagen von der hiesigen Dienststelle in die Henschelstraße, 26382 Wilhelmshaven entsandt. Bereits beim Eintreffen der Beamten waren die Personen aus dem Wasser.

Was war geschehen? Offenbar beim Spielen rutsche ein 8-jähriger Junge an einer Schräge ins Wasser des Banter Sees. Die Zwillingsschwester versuchte daraufhin ihren Bruder zu retten, wobei sie ebenfalls ins Gewässer rutschte. Sogleich sprang die anwesende Mutter zu ihren Kindern ins Wasser, um beide zu retten. Letztendlich gelang es einem couragiert und vorbildlich handelnden Ehepaar aus Jever, alle Personen offenbar unversehrt aus dem Wasser zu bergen. Die durchnässte Familie wurde einem Krankenhaus zur Abklärung einer Unterkühlung zugeführt.

Neben der Polizei waren auch Einsatzkräfte der Feuerwehr (u.a. mit Boot) und ein Hubschrauber des ADAC eingesetzt.

