Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Zetel - Polizei Varel sucht Zeugen

Zetel (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es im Tatzeitraum vom 20.02.2021, 13.00 Uhr, bis 22.02.2021, 07.15 Uhr, zu einem Einbruch in einen Betrieb in der Neuenburger Straße. Unbekannte gelangten durch einen Zaun auf das Gelände, schlugen die Scheibe einer Seitentür ein und entwendeten aus einer Halle mehrere Werkzeuge und Bargeld. Aufgrund der Größe und Anzahl der entwendeten Werkzeuge dürften die Täter ein größeres Fahrzeug zum Abtransport benutzt haben. Wer ein verdächtiges Fahrzeug beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 zu wenden.

