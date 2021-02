Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Illegale Entsorgung von Altöl - Polizei Bockhorn sucht Zeugen (mit Bild)

Bockhorn (ots)

Am 23.02.2021 wurden in der Jührdenerfelder Straße in Bockhorn mehrere Behälter mit offensichtlich Altöl abgelagert vorgefunden. Bei dem Fundort handelt es sich um den Wirtschaftsweg an der Kreisgrenze zum Landkreis Ammerland. Die nächsten Wohnhäuser befinden sich mehrere 100 Meter entfernt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der illegalen Entsorgung angeben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bockhorn unter 04453 97862-0 in Verbindung zu setzen.

