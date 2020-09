Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: 82-jährige Pedelecfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Wegberg (ots)

Auf der Maaseiker Straße fuhr am 3. September (Donnerstag), gegen 9.55 Uhr, eine 82-jährige Frau aus Wegberg mit ihrem Pedelec aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Schwimmhalle. Ein 57-jähriger Wegberger wollte aus der Gierenstraße kommend nach rechts auf die Maaseiker Straße einbiegen. Dabei übersah er die Fahrradfahrerin und stieß leicht mit ihr zusammen, so dass sie auf die Fahrbahn stürzte. Dabei verletzte sie sich so schwer, dass sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde und dort stationär aufgenommen wurde. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat der Polizei Heinsberg, unter der Telefonnummer 02452 920 0, in Verbindung zu setzen.

