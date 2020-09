Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl auf einer Baustelle

Heinsberg-Porselen (ots)

Zwischen Dienstag, 1. September, 16 Uhr und Mittwoch, 2. September, 9 Uhr, stahlen unbekannte Täter von einer Baustelle an der Ullrichstraße mehrere Baumaterialien. Ein Mitarbeiter der Baufirma entdeckte am 2. September diese gestohlenen Sachen auf einem Gelände an der Rurtalstraße. Daraufhin verständigte er die Polizei. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Ob der Eigentümer des Geländes auch für den Diebstahl verantwortlich ist, muss noch ermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell