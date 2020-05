Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200520-1-pdnms Schwerer Motorradunfall auf der K 19 Höhe Altenholz

Altenholz (RD) (ots)

Ein 31 jähriger Mann war am 19.05.2020 gegen 22.40 Uhr mit seinem Motorrad auf der K 19 aus Richtung Altwittenbek in Richtung Altenholz unterwegs, als plötzlich ein Reh auf der Fahrbahn lief. Der BMW-Fahrer konnte dem Reh nicht mehr ausweichen und stieß frontal mit dem Wild zusammen. Der Motorradfahrer war ansprechbar, klagte jedoch über erhebliche Schmerzen. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in die Uni-Klinik nach Kiel gebracht. Das Reh war durch den Zusammenstoß getötet worden. Die K 19 musste im Bereich der Unfallstelle während der Unfallaufnahme gesperrt werden.

