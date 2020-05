Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200518-4-pdnms Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 131 Höhe Thaden

Thaden ( RD ) (ots)

Am 18.05.2020 gegen 12.00 Uhr ist es zu einem tödlichen Alleinunfall auf der L 131 zwischen Bendorf und Thaden gekommen. Ein 25 jähriger PKW Fahrer befuhr die L 131 aus Richtung Bendorf kommend in Richtung Thaden. Auf der regennassen Fahrbahn kommt der PKW Fahrer in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr aus Thaden und Bendorf sowie ein Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber vor Ort. Der 25 jährige Mann konnte aus dem Fahrzeug geborgen werden, Wiederbelebungsmaßnahmen verliefen jedoch erfolglos, der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ca.5000 Euro. Die L 131 wurde im Bereich der Unfallstelle während der Unfallaufnahme voll gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet.

