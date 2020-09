Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: 78-Jähriger stürzt mit Motorroller und verletzt sich schwer

Erkelenz-Tenholt (ots)

Am Donnerstag, 3. September, gegen 14.20 Uhr, befuhr ein 78-jähriger Mann aus Erkelenz mit seinem Kleinkraftrad (Motorroller) den Kreisverkehr an der Tenholter Straße/ Kreisstraße 32. Er kam aus Erkelenz und verlor auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Roller, so dass er zu Boden stürzte. Dabei zog er sich so starke Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste, wo er stationär verblieb. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreisverkehr kurzzeitig gesperrt.

