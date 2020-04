Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Senior kommt auf Gegenspur

Noch unbekannt ist der Verursacher eines Unfalles am Mittwoch bei Erbach.

Nach Erkenntnissen der Polizei war der Unbekannte mit einem neueren Audi von Ulm in Richtung Erbach unterwegs. Etwa 600 Meter vor dem Ortseingang geriet er auf die Gegenfahrspur, auf der eine Opel-Fahrerin in Richtung Ulm unterwegs war. Die 33-Jährige bremste ab und wich aus, um einen Zusammenstoß mit dem Audi zu verhindern. Dabei streifte sie mit dem Auto die Leitplanke. Der Audi-Fahrer hielt nicht an und fuhr einfach weiter. Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem Flüchtigen und der Unfallursache aufgenommen. Der Audi sei von einem älteren Herrn mit kurzen, grauen Haaren gelenkt worden. Der Mann soll einen Bart und eine Brille getragen haben. Die Polizei bittet unter der Telefon-Nr. 0731/188-3812 um Zeugenhinweise. Der Sachschaden am Opel beträgt etwa 3.500 Euro.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

