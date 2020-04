Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mutmaßlicher Motorraddieb macht auf sich aufmerksam

Nicht lange musste am Mittwoch ein Yamaha-Besitzer sein Fahrzeug unfreiwillig entbehren.

Ulm (ots)

Gegen 12 Uhr sahen Zeugen, dass auf einem Parkplatz an der B311 vor Ulm ein Mann mit Motorrad stürzte. Sie riefen die Polizei und teilten noch mit, dass der Mann auf Ansprache aggressiv geworden und ohne Motorrad in Richtung Bahngleise gegangen sei. Die Gleise soll er überquert haben, als sich aus Richtung Ulm bereits ein Zug näherte. Die Polizei nahm den Verdächtigen auf einem nahegelegenen Radweg vorläufig fest. Aufgrund seines Gesundheitszustandes brachten sie ihn in ein Krankenhaus. Der 27-Jährige sieht jetzt mehreren Strafanzeigen, auch wegen Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, entgegen. Das Motorrad ist zwischenzeitlich wieder bei seinem rechtmäßigen Besitzer, der offensichtlich das Lenkradschloss nicht eingerastet hatte.

