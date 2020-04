Polizeipräsidium Ulm

Am Mittwoch stoppte die Polizei in Ehingen und in Eislingen berauschte Fahrer ohne Führerschein.

Gegen 18.45 Uhr sah in Ehingen eine Polizeistreife an der Kreuzung Adolffstraße / Münsinger Straße einen Opel. Dessen Fahrer duckte sich zur Mittelkonsole, mutmaßlich um nicht erkannt zu werden. Die Beamten forderten den Mann auf, er solle mit dem Auto stehen bleiben. Daraufhin beschleunigte er seinen Wagen und flüchtete in Richtung Frankenstraße, wo ihn die Polizei stellte. Schnell war klar, warum der 29-Jährige eine Kontrolle vermeiden wollte. Er hatte deutlich zu viel Alkohol intus und besitzt keinen Führerschein. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige.

Auch in Eislingen stoppte die Polizei einen berauschten Fahrer. Der Mann war gegen 20.30 Uhr mit einem Mitsubishi in der Salacher Straße unterwegs. Bei der Kontrolle hatten die Beamten den Verdacht, dass er sich unter der Einwirkung von Drogen ans Steuer gesetzt haben könnte. Ein Test bestätigte den Verdacht und zeigte auf Kokain, Amphetamin und Cannabis ein positives Ergebnis. Auch der 25-Jährige besitzt keine Fahrerlaubnis und muss mit einer Strafanzeige rechnen.

Hinweis der Polizei: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum eigenen Schutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness!

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111

