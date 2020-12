Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Schwerer Verkehrsunfall auf L 86

Sinzig - 51-jähriger Mann stirbt

SinzigSinzig (ots)

Am 12.12.2020 um 18:02 Uhr ereignete sich auf der L 86, zwischen Sinzig und Königsfeld, ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 51-jähriger Mann aus dem Kreis Ahrweiler die L 86 in Fahrtrichtung Königfeld. Auf gerader Strecke kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend frontal mit einem Baum. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und nach seiner Rettung schwerstverletzt in ein Krankenhaus verbracht, dort verstarb er kurze Zeit später. Die genaue Unfallursache steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend fest und ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Neben der Polizeiinspektion Remagen waren die umliegenden Feuerwehren der Stadt Sinzig, sowie das DRK im Einsatz. Die L 86 war für insgesamt vier Stunden gesperrt.

