POL-BI: Pkw landet auf dem Dach - Fahrer verschwindet zunächst

MK - Bielefeld / Baumheide - Nach einem Unfall in Baumheide ließen ein Autofahrer und zwei Beifahrer am Sonntag, 16.08.2020, einen Pkw auf dem Dach liegend zurück. Später kehrte der alkoholisierte Fahrer mit einem Dolmetscher zur Unfallstelle zurück.

Eine Anwohnerin wurde gegen 03:10 Uhr durch einen lauten Knall auf den Unfall an der Donauschwabenstraße aufmerksam und rief die Polizei. Streifenbeamte trafen in Höhe der Einmündung der Habsburger Straße auf einen Mercedes Kombi, der auf dem Dach quer auf der Donauschwabenstraße lag. Von dem Fahrer fehlte jede Spur. In Höhe der Unfallstelle befanden sich zwei abgestellte Pkw die frische Unfallspuren aufwiesen.

Während der Unfallaufnahme erschien ein 39-jähriger Bielefelder gegen 04:20 Uhr mit einem Bekannten, der als Übersetzer behilflich war. Der Mann ließ übermitteln, dass er mit seinem Auto gefahren und beim umfahren eines abgestellten Transporters gegen die beiden geparkten Pkw geraten sei.

Als Folge des Anstoßes mit den Pkw landete der Mercedes auf dem Dach. Der 39-Jährige kletterte aus dem Wagen und befreite einen Beifahrer. Eine weitere Mitfahrerin konnte von der Rückbank alleine aus dem Mercedes aussteigen. Weil niemand ein Handy bei sich trug, seien alle drei Personen fortgegangen, um den Bekannten als Übersetzer zu holen.

Bei einem Alkoholtest bestätigte sich der Verdacht der Beamten, dass der 39-Jährige Alkohol getrunken hatte. Er musste zu einer Blutprobe folgen.

Der Fahrer und seine beiden Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizisten schätzten den Sachschaden auf 32.000 Euro. Der Mercedes wurde total beschädigt und wurde von einem Abschleppunternehmer abtransportiert.

