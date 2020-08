Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher in Kindertagesstätte auf frischer Tat ertappt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Polizeibeamte stoppten zwei Einbrecher in der Nacht auf Samstag, den 15.08.2020, auf dem Gelände des Kindergartens, nachdem sie in das Gebäude an der Stapenhorststraße eingebrochen waren.

Zunächst versuchten die Täter, die Eingangstür der Einrichtung aufzuhebeln. Die hielt den Hebelversuchen jedoch stand. Anschließend verschafften sie sich gewaltsam Zugang über ein Fenster.

Als sie das Gebäudeinnere betraten, löste ein Alarm aus und ein Mitarbeiter der Kindertagesstätte wurde über den Einbruch informiert. Dieser verständigte sofort die Polizei.

Kurze Zeit später trafen Streifenbeamte an dem Kindergarten ein und entdeckten zwei polizeibekannte Personen auf dem Außengelände. Bei ihrem Versuch zu fliehen, konnten die Polizisten den 25-jährigen Bielefelder und die 22-jährige Bielefelderin stellen.

Scheinbar waren die Einbrecher von den eintreffenden Beamten überrascht worden und ohne Beute aus dem Gebäude geflüchtet.

Die Beamten stellten fest, dass gegen den 25-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl unter anderem wegen Einbruchs vorlag. Daraufhin nahmen sie beide Personen in Gewahrsam und erstatteten erneut Anzeige wegen Einbruchs. Die 22-Jährige konnte das Polizeipräsidium kurze Zeit später wieder verlassen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell