Polizei Bielefeld

POL-BI: Rad-Fahrer flüchtet mit beschädigten Rad zu Fuß - Zeuge gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sennestadt -

Bereits am Dienstag, 11.08.2020, flüchtete an der Hansestraße ein Radfahrer zu Fuß mit seinem beschädigten Rad von einem Parkplatz, nachdem er bei einem Verkehrsunfall ein Motorrad beschädigt hatte.

Gegen 12:45 Uhr fuhr ein Radfahrer auf dem Parkplatz eines Sportgeräte-und Sportbekleidungsgeschäftes an der Hansestraße gegen ein vor dem Geschäft geparktes Motorrad. Ein unbekannter Zeuge bemerkte, dass der Radfahrer anschließend mit seinem defekten Rad - das Vorderrad war aus dem Rahmen gebrochen- unter dem Arm in Richtung Tankstelle davon lief. Der Zeuge meldete den Vorfall in dem Geschäft und gab die Beschreibung des Flüchtigen durch.

Bei Eintreffen der Streifenbeamten war der Zeuge nicht mehr vor Ort. An dem erst vier Monate alten Yamaha Motorrad eines 30-Jährigen entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Bei dem Flüchtigen soll es sich um einen schlanken südeuropäisch aussehenden Mann mit schwarzen Haaren im Alter zwischen 14 und 20 Jahren und einer Größe von 170 cm bis 180 cm handeln. Er trug ein schwarzes T-Shirt und Shorts. Sein Fahrrad war ein schwarz-rot-silbernes Mountainbike

Der Zeuge, der Radfahrer sowie weitere Unfallzeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell