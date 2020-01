Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Drei Brände von Mülltonnen in der Silvesternacht

Northeim (ots)

Northeim / Katlenburg - Lindau (La) - In der Silvesternacht kam es zu drei kleineren Bränden im Bereich Northeim und Lindau. In der Einbecker Landstraße in Northeim gerieten Böllerreste in Brand. Diese konnten durch Anwohner gelöscht werden. Der Brand eines Altkleidercontainers, auf dem Gelände eines Supermarktes in Northeim, machte den Einsatz der Feuerwehr erforderlich. In Lindau, in der Straße "Pechhütten" gerieten in der Silvesternacht, vermutlich durch Feuerwerkskörper, insgesamt vier Mülltonnen in Brand. Durch das Feuer wurden alle betroffenen Mülltonnen und ein angrenzender Gartenzaun beschädigt. Die Mülltonnen wurden durch die Feuerwehr gelöscht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell