Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl von mehreren Baumaschinen - Zeugen gesucht

MertlochMertloch (ots)

In der Nacht von 09. auf den 10.12.2020 wurden in Mertloch auf einem Parkplatz in der Sankt Martinstraße mehrere Baumaschinen im Wert von ca. 7000 Euro entwendet. Die Polizei Mayen bittet um Zeugenhinweise in der Sache.

