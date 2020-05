Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Motorroller touchiert und geflüchtet

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen hat die Fahrerin eines Motorrollers am Dienstag in Vreden bei einem Unfall davongetragen - ein beteiligter Autofahrer flüchtete. Die 16-Jährige war gegen 16.20 Uhr auf der Stadtlohner Straße in Richtung Stadtlohn unterwegs und wollte nach links in die Straße "Up de Hacke" abbiegen. Der Unbekannte am Steuer eines hinter ihr fahrenden Wagens bog ebenfalls nach links ab und setzte dabei zum Überholen an. Das Auto touchierte die Vredenerin, die dadurch auf die Straße stürzte. Der Unbekannte beschleunigte daraufhin stark und fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Overbergstraße. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weiß oder silberfarben lackierten Kleinwagen handeln, der maximal die Größe eines VW Golf gehabt habe. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 750 Euro. Das Verkehrskommissariat in Ahaus hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

