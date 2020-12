Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wohnungsbrand

Bad BreisigBad Breisig (ots)

Am heutigen Abend kam es in der Bachstraße in Bad Breisig zu einem Wohnungsbrand. Der Brand wird aktuell durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr bekämpft. Wir bitten, zunächst von Presseanfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

