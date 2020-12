Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an Dorfgemeinschaftshaus - Zeugen gesucht

Gering, BrunnenstraßeGering, Brunnenstraße (ots)

Wie der Polizei Mayen erst heute bekannt wurde, kam es in der Zeit vom 08.12.2020, ca. 17 Uhr, bis 09.10.2020, ca. 10 Uhr, zu einer Sachbeschädigung an dem Geringer Dorfgemeinschaftshaus. Bislang Unbekannte Täter warfen einen Stein gegen ein große Scheibe des Gebäudes. Hierbei entstand ein Sachschaden, in Höhe von ca. 700,- EUR.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell