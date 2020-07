Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz - Industriegebiet) Raub auf Baumarktgeschäft mit anschließender Täterfestnahme (08.07.2020)

Konstanz-Industriegebiet (ots)

Am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr verübte ein 38-jähriger Mann einen Raub auf den Baumarkt "Obi" in der Carl-Benz-Straße im Industriegebiet. Der Mann befand sich zuvor als Kunde in der Filiale. Unvermittelt zog der 38-Jährige eine schwarze Pistole aus der Jacke und zwang die Kassiererin unter Anwendung von Gewalt zum Öffnen der Kasse. Die Kassiererin und ein weiterer Angestellter versuchten den Täter an der Flucht zu hindern, hierbei wurden sie verletzt. Auf seiner Flucht verlor er das erbeutete Geld. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung, konnte der Tatverdächtige durch Beamte der EG Velo, dem Polizeipräsidium Einsatz aus Göppingen sowie des Polizeireviers Konstanz unter einem Lkw versteckt aufgefunden und vorläufig festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung stellten die Beamten umfangreiche Beweismittel sicher.

Aufgrund der Gesamtumstände wird geprüft ob der 38-Jährige für weitere Straftaten in Betracht kommt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Der 38-jährige Mann wird im Laufe des heutigen Donnerstags dem Haftrichter vorgeführt.

Staatsanwaltschaft Konstanz, Erster Staatsanwalt Andreas Mathy, Tel. 07531/280-2063

Polizeipräsidium Konstanz, KHK'in Deggelmann, Tel. 07531/995-1014

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell