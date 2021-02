Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger

Wilhelmshaven (ots)

Am 25.02.2021, gegen 01.50 Uhr, kam es auf der stadtauswärts führenden Preußenstraße, kurz hinter dem Kreuzungsbereich Plauenstraße, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 46-Jähriger überrolte mit seinem Pkw einen 38-jährigen Mann, der nach ersten Ermittlungen auf der Fahrbahn gelegen haben könnte. Der Verletzte wurde mit schweren aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in das Klinikum Wilhelmshaven befördert. Die Ermittlungen zu diesem tragischen Verkehrsunfall dauern noch an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell