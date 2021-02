Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf!

Schortens (ots)

Beim Abbiegen von der Plaggestraße in den Peterweg beschädigte ein Lkw am 24.02.2021, um 21.50 Uhr, einen Gartenzaun. Der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Vom Lkw ist lediglich bekannt, dass dieser zum Zulassungsbezirk "ALF", also Alfeld, gehört. Die Polizei in Schortens erbittet Hinweise unter 04461/984930.

