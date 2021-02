Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Alkoholisierter 15-Jähriger versuchte in Tankstelle einzubrechen

Jever (ots)

Am 25.02.2021, um 05.10 Uhr, wurde der Polizei ein versuchter Einbruch in eine Tankstelle in der Berliner Straße gemeldet. Auf der Aufzeichnung der vorhandenen Überwachungskamera konnte ein jugendlich wirkender Tatverdächtiger estgestellt werden, der im Tatzeitraum von ca. 00.50 bis 02.10 Uhr mehrfach versuchte, mit einem größeren Gegenstand die Glaseingangstür einzuschlagen. Der Täter verließ mehrfach das Tankstellengelände, kehrte aber immer zurück und setzte seine Tathandlung fort. Die eingesetzten Polizeibeamten staunten nicht schlecht, als sie auf der Aufzeichnung den jugendlichen Tatverdächtigen wiedererkannten, der kurz vor der Tat noch alkoholisiert aufgefallen und von ihnen kontrolliert worden war.

