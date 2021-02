Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei Sande sucht Zeugen nach Diebstahl eines Pkw Jaguar Land Rover

Sande (ots)

Unbekannte Täter entwendeten im Tatzeitraum vom 25.02.2021, 17.00 Uhr, bis 26.02.2021, 08.00 Uhr, von einem Ausstellungsplatz eines Autohauses in der Weserstraße in Sande einen schwarzen Pkw Jaguar Land Rover, Modell Range Rover Velar. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Sande unter der Rufnummer 04422 999750 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell