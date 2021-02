Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit Radfahrerin

Mainz (ots)

Dienstag, 23.02.2021, 08:10 Uhr

Als eine 83-Jährige Autofahrerin von der Pfarrer-Dorn-Straße auf einen Parkplatz abbiegt, kommt es zur Kollision mit einer 30-jährigen Fahrradfahrerin, die den Gehweg der Pfarrer-Dorn-Straße in Richtung Kreuzung Im Borner Grund befährt. Die Radfahrerin wird in ein Krankenhaus verbracht. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell