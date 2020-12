Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Busfahrer in Gundelfingen durch unbekannten Täter bedroht - Zeugenaufruf

FreiburgFreiburg (ots)

Einen Busfahrer bedroht und körperlich angegangen haben soll ein Unbekannter am 17.12.2020 in Gundelfingen. Laut Aussage des Geschädigten stiegen der Tatverdächtige sowie zwei Begleiter gegen 20 Uhr an der Haltestelle Gundelfingen Hansjakobstraße in den Bus ein.

Im Laufe der Fahrt zogen sie nach Angaben des Busfahrers ihre Mund-Nase-Bedeckung nach unten, weshalb der Fahrer die Personen aufforderte, diese wieder nach oben zu ziehen.

Daraufhin sei der Tatverdächtige aufgesprungen und in Richtung des Busfahrers gelaufen. Der Fahrer hielt den Bus im Bereich Blumenstraße an, woraufhin es zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. Dabei soll der Tatverdächtige den Busfahrer gegen die Brust gestoßen und bedroht haben. Anschließend seien der Tatverdächtige und seine zwei Begleiter ausgestiegen und davongelaufen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Ergebnis.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 20 Jahre alt, "arabisches Aussehen", ca. 1,70 Meter groß, trug blaue Jeanshose, braunen Gürtel, schwarze Jacke (hüfthoch), hatte eine Sidecut-Frisur und einen "Henriquatre-Bart"

Wer hat den Vorfall beobachtet? Wem sind die drei Personen vor oder nach der Tat aufgefallen? Hinweise nehmen der Polizeiposten Gundelfingen (Tel. 0761 503659-0) oder rund um die Uhr das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel. 0761 882-4221) entgegen.

