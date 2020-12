POL-FR: Nachtragsmeldung - Steinen: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann aus Steinen

Polizeipräsidium Freiburg

Nachtragsmeldung:

Nach der Veröffentlichung der Fahndung meldete sich am Abend des 17.12.2020 eine Zeugin, welche den abgestellten Pkw des Vermissten in einem Waldgebiet bei Steinen gesehen hatte. In einiger Entfernung zum Pkw konnten Polizeibeamte den Vermissten nur noch tot auffinden. Hinweise auf strafbare Handlungen liegen nicht vor.

Hinweis für die Medien: es wird gebeten das Lichtbild des Mannes nicht weiter zu verwenden. Die Fahndung auf der Internetseite der Polizei Baden-Württemberg wurde zurückgenommen.

Erstmeldung:

Steinen: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann

Am Mittwoch, 16.12.2020, wurde ein 80-jähriger Mann aus Steinen als vermisst gemeldet. Der Mann dürfte mit einem grauen VW Golf mit Lörracher Zulassung unterwegs sein. Es ist derzeit nicht auszuschließen, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet. Bisherige Fahndungsmaßnahmen der Polizei, bei welcher am Vormittag des Donnerstags (17.12.2020) auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, führten nicht zum Auffinden des Seniors. Ein Lichtbild des Mannes ist auf der Fahndungsseite der Polizei Baden-Württemberg unter folgendem Link abrufbar:

Beschreibung des Mannes: 80 Jahre alt, 165 cm groß, Halbglatze und Brillenträger. Möglicherweise bekleidet mit einem grünlichen Pullover, dunkler Jeans und schwarzen Schuhen.

Wer hat den Mann gesehen oder kann weitere Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Die Kriminalpolizei bittet unter 07761 934-500 um Hinweise.

