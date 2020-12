POL-FR: Denzlingen: Mit Drogen aber ohne Fahrerlaubnis

Polizeipräsidium Freiburg

Am vergangenen Mittwochnachmittag, 16.12.2020, gegen 15.40 Uhr, kontrollierte die Polizei im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Denzlingen einen Autofahrer, der unter Einfluss von Drogen am Steuer saß.

Im Weitere führte das Fahrer auch Marihuana mit sich. Einen Führerschein wiederum besass der 29-jährige Mann nicht mehr. Dieser wurde ihm bereits in er Vergangenheit wegen Drogenkonsum entzogen.

Leider trifft die Polizei bei Verkehrskontrollen von Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern derartige Konstellation immer wieder an.

Nach Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz werden Fahrerlaubnisbesitzern in der Regel Fahrverbote erteilt oder gar die Fahrerlaubnis komplett entzogen.

Dennoch ist es dann aber nicht allzu selten, dass dieser Personenkreis dann ohne Fahrerlaubnis und teilweise sogar berauscht am Steuer unterwegs ist.

