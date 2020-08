Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Erfolgreiche Fahndung endet mit Festnahme und mehreren geklärten Taten+++ Einbrecher auf dem Dach+++ Einbrecher erbeuten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 07.08.2020:

Erfolgreiche Fahndung endet mit Festnahme und mehreren geklärten Taten+++ Einbrecher auf dem Dach+++ Einbrecher erbeuten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro

Gießen: Erfolgreiche Fahndung endet mit Festnahme und mehreren geklärten Taten

Ein 26 - jähriger Asylbewerber aus Marokko hat am frühen Freitagmorgen offenbar ein Auto im Edlef-Köppen-Weg aufgebrochen. Dank der Aufmerksamkeit eines Zeugen und der guten Beschreibung konnte eine Streife den mutmaßlichen Dieb wenig später im Zuge der Fahndung in der Gießener Innenstadt festnehmen. Gegen 04.00 Uhr wurde der Zeuge durch Geräusche entdeckt und stellte fest, dass sich jemand an einem PKW zu schaffen machte. Offenbar wurden daraus Turnschuhe, eine Powerbank und andere Sachen entwendet. Bei den Ermittlungen stellte es sich heraus, dass der Verdächtige in der gleichen Nacht offensichtlich auch auf die Fensterbank eines Wohnhauses kletterte und versuchte in die Wohnung in der Roonstraße einzusteigen. Offenbar flüchtete er aber wieder, als er merkte, dass sich in der Wohnung jemand befand. Ebenfalls in der gleichen Nacht beging der Asylbewerber aus Marokko vermutlich Straftat Nummer Drei. Er soll in den frühen Morgenstunden in der Landgrafenstraße einen 28 - Jährigen angetanzt und ihn bestohlen haben. Die Ermittlungen du den Taten dauern noch an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Buseck: Einbrecher auf dem Dach

Auf dem Dach eines Lebensmittelmarktes waren Unbekannte Täter zu Gange. Die Diebe kletterten zwischen Montag und Donnerstag auf das Dach des Marktes im Schützenweg und legten mehrere Ziegel zur Seite. Offenbar wollten sie sich dann von dort Zugang in den Markt verschaffen. Aus bislang unbekannter Ursache ließen die Einbrecher aber von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Linden: Einbrecher erbeuten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro

In der Siemensstraße in Großen-Linden waren am frühen Freitagmorgen sogenannte Blitzeinbrecher unterwegs. Die Unbekannten hatten es auf Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro abgesehen. Dabei gingen sie brachial und schnell vor, in dem sie mehrere Türen und Schlösser aufbrachen und sich zielgerichtet am Schmuck zu schaffen machten. Sie flüchteten danach mit dem Diebesgut in Richtung eines Schuhcenters. Laut Zeugen soll einer von ihnen eine dunkle Jacke oder Weste mit Kapuze getragen haben. Er soll graue Ärmel, eine helle Hose und eine Basecap getragen haben. Eine zweite Person soll helle Schuhe mit einem Nike Logo getragen haben, während der dritte Täter eine Mütze mit weißer Aufschrift sowie eine blaue Jacke und rote Schuhe mit weißer Kappe getragen haben soll. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Linden: Auto in der Friedrich-Ebert-Straße aufgebrochen

Ein Handy und ein Headset haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag aus einem Auto in der Friedrich-Ebert-Straße aufgebrochen. Die Diebe hatten an dem Kleinlaster eine Scheibe aufgebrochen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Lich: Versuchter Betrug am Telefon

Nicht ans Ziel kamen sogenannte falsche Polizeibeamte am Donnerstagmorgen in Lich. Sie hatten bei einer 90 - Jährigen angerufen und behauptet, dass es bei ihrer Hausbank betrügerische Machenschaften gibt und sie daher dringend ihr Geld von dort in Sicherheit bringen müsse. Die aufmerksame Frau verständigte dann ihren Sohn, der wiederum die Polizei verständigte. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Verkehrsunfälle:

Fernwald: Beim Ausparken Mercedes touchiert

Ein 20-jähriger Mann touchierte am Donnerstag (06.August) gegen 16.45 Uhr einen in der Hauptstraße (Höhe 60) geparkten Mercedes. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Türöffnen Ford beschädigt

Ein zunächst Unbekannter beschädigte Donnerstagabend (06.August) gegen 19.30 Uhr einen Ford auf dem Parkplatz eines Fachmarktes in der Raiffeisenstraße. Offenbar durch mehrmaliges Türöffnen beschädigte der Unbekannte das Fahrzeug an der Beifahrerseite. Es entstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei. Es handelt sich bei dem Unfallverursacher um einen Peugeot mit Kennzeichen GI. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Grünberg: Unfallflucht in der Steingasse

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß vermutlich beim Rangieren am Donnerstag (06.August) zwischen 05.30 Uhr und 08.50 Uhr gegen den Klinkersockel eines Hauses in der Steingasse in Reinhardshain. Anschließend entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Reiskirchen: Daimler beschädigt

Ein unbekanntes Fahrzeug stieß zwischen Mittwoch (05.August) 21.00 Uhr und Donnerstag (06.August) 18.20 Uhr gegen einen am rechten Fahrbahnrand der Jahnstraße in Ettingshausen geparkten Daimler. Als der Besitzer zu seinem schwarzen Daimler CLA zurückkam, war dieser an der vorderen Stoßstange und dem linken, vorderen Scheinwerfer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Fernwald: Zusammenstoß mit Hund

Eine 47-jährige Frau aus Fernwald fuhr in einem Audi von Steinbach nach Annerod. Kurz nach der Ortsausfahrt Steinbach querte ein Hund von links nach rechts die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Der Hund lief humpelnd ins Feld davon. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Linden: Berührung der Außenspiegel im Begegnungsverkehr

Donnerstagabend (06.August) gegen 22.15 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann in einem Seat die Alte Heerstraße in Richtung Frankfurter Straße und eine 29-jährige Frau aus Linden kam ihm in einem Mercedes entgegen. In Höhe der Hausnummer 26 kam es zu einer Berührung der Außenspiegel beider Fahrzeuge. Dabei entstand nur an dem Mercedes Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Da beide Unfallbeteiligten gegensätzliche Aussagen zum Unfallhergang machten, sucht die Polizei nach Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfallgeschehen machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Mülleimer angefahren

Am Freitag (07.August) gegen 10.45 Uhr befuhr ein 28-jähriger Mann mit einem LKW den Seltersweg. In Höhe der Hausnummer 23 touchierte er einen Mülleimer. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Linden: Beim Vorbeifahren VW beschädigte

3.000 Schaden beklagt die Besitzerin eines VWs nach einer Unfallflucht von Mittwoch (05.August) in der Carl-Benz-Straße in Großen-Linden. Der schwarze Polo parkte zwischen 08.30 Uhr und 16.15 Uhr am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 6. Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein Unbekannter das Fahrzeug an Scheinwerfer, Koflügel und Stoßstange vorne links und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Unfall könnte durch ein größeres Fahrzeug oder einen Anhänger verursacht worden sein. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Wettenberg: Zusammenstoß im Gegenverkehr

Ein 58-jähriger Mann aus Wettenberg befuhr mit einem Ford Transit am Mittwoch (05.August) gegen 16.20 Uhr die Ludwig-Rinn-Straße in Richtung Lahnstraße. In Höhe der Hausnummer 7 kam dem Wettenberger ein bislang Unbekannter in einem weißen Transporter entgegen und es kam zur Berührung der Außenspiegel. Beide Unfallbeteiligte hielten zunächst an, jedoch fuhr der Transporterfahrer weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0611-327663040



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell