Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Dattelner Straße/Mutmaßlicher Fahrraddieb überführt sich selber

Coesfeld (ots)

Ein 20-jähriger mutmaßlicher Fahrraddieb hat der Polizei tatkräftig dabei geholfen, ihn am Donnerstag (6.2.20) zu überführen. Er wollte seine Beute in einem Internetportal zu Geld machen. Was ihn am Ende überführte: Der Geschädigte entdeckte in der Verkaufsanzeige nicht nur sein Anfang Februar gestohlenes Rad, sondern auch die Handynummer des tatverdächtigen Fahrraddiebes. Die hatte dieser zur Freude des Bestohlenen angegeben. Als die Polizei vor der Tür des Tatverdächtigen stand, führte er die Beamten direkt zum Fahrrad.

Der Geschädigte hatte sein Fahrrad am 5. Februar verschlossen an einer Bushaltestelle an der Dattelner Straße abgestellt. Als er zurückkam, war es weg.

