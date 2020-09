Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.09.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Forchtenberg: Unbekannter schießt auf Taube

Am vergangenen Mittwoch, 23. September, gegen 18.30 Uhr, hörte eine Zeugin in der Hauptstraße, in Forchtenberg, einen Schuss, der vermutlich von einem Luftgewehr stammte. Nach dem eigentlichen Knall flogen zahlreiche Tauben weg. Im Anschluss fand die Zeugin auf dem Weg entlang der Stadtmauer eine schwer verletzte Taube, die einen etwa fünf Milimeter großen Einschuss und auch einen Ausschuss aufwies. Kurze Zeit später verendete die Taube. Hinweise zur Aufklärung des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz nimmt die Polizei in Tauberbischofsheim, Fachbereich Gewerbe-Umwelt, unter Telefonnummer 09341 81 0 entgegen. Ob die Beschädigung eines Fensters in der Hauptstraße, welche im August festgestellt worden war, ebenfalls auf ein Diabolo-Geschoss aus einer Luftdruckwaffe zurückzuführen ist, bleibt unklar.

