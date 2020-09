Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.09.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Autofahrt endet an Betonwand

An der Betonwand einer Unterführung in der Neckarelzer Industriestraße endete am späten Freitagabend die Fahrt eines 18-jährigen Mercedes-Fahrer. Der junge Mann war in Richtung B 27 unterwegs und prallte, nachdem er aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war, gegen das Bauwerk. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Mosbach: Sechsjähriger bei Unfall verletzt

Mittelschwere Verletzungen zog sich ein sechsjähriger Junge am Montagmittag gegen 12 Uhr bei einem Unfall in der Pfalzgraf-Otto-Straße in Mosbach zu. Der Junge rannte aus einem kleinen Park kommend über den Gehweg hinweg auf die Fahrbahn. Dort war gerade ein 37 Jahre alte Frau mit ihrem Ford in Richtung Neckarelz unterwegs. Während die Frau nach links auswich, bremste das Kind vermutlich ebenfalls ab, wodurch es zum seitlichen Zusammenstoß kam. Der Junge wurde auf die Fahrbahn geschleudert und blieb neben dem Auto liegen. Nach einer Versorgung an der Unfallstelle wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wird er zur Beobachtung vermutlich über Nacht bleiben müssen.

Buchen: Hoher Sachschaden nach Unfall

Rund 30.000 Euro Schaden entstand bei einem Unfall in der Nacht auf Sonntag in der Holunderstraße in Hollerbach. Ein 22-jähriger Audi-Fahrer fuhr von der Unterneudorfer Straße aus in Richtung Ortsmitte und prallte gegen eine Mauer auf der gegenüberliegenden Seite der Holunderstraße. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Der SUV sowie die Sandsteinmauer wurden stark beschädigt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe war neben der Polizei auch die Feuerwehr im Einsatz.

