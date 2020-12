Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Unbekannte Täter entwenden Radlader von Baustelle - Zeugenaufruf

FreiburgFreiburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 16.12.2020 auf Donnerstag, 17.12.2020, zwischen 17:30 Uhr und 07:15 Uhr schloss eine bislang unbekannte Täterschaft einen in der "Am Sonnenstück" abgestellten Kleinradlader kurz. Danach wurde er möglicherweise auf ein anderes Fahrzeug verfrachtet und von der Baustelle gebracht. Der Wert des Baustellenfahrzeugs beläuft sich auf ca.10000EUR. Der Polizeiposten Markgräflerland, Tel.: 07626 97780-0, sucht nun Zeugen des Vorfalls.

