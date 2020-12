Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: 89-jähriger Motorrollerfahrer nach Kollision mit LKW verstorben

Freiburg (ots)

Wie bereits gemeldet, verunfallte am 15.12.2020, gegen 10.15 Uhr, ein 89-jähriger Motorrollerfahrer auf einem Tankstellengelände der Bundesstraße in Emmendingen, mit einem anliefernden Tank-LKW. Obwohl die Kollision bei niedriger Geschwindigkeit erfolgte, stürtzte der Rollerfahrer derart unglücklich, sodass er sich hierbei schwerste Verletzungen zuzog und am Folgetag in einer Freiburger Klinik verstarb.

