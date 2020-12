Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Brandalarm in Altenheim

FreiburgFreiburg (ots)

Am Donnerstag, 17.12.20 löste in der Nacht gegen 02.30 Uhr in einem Altenheim aufgrund einer Rauchentwicklung die Brandmeldeanlage aus.

Ursache der Rauchentwicklung war wohl ein technischer Defekt an einer Lampe in einem Zimmer eines Bewohners.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit starken Kräften vor Ort. Verletzt wurde niemand.

