Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern-Wollbach Zeugensuche - Motorradfahrer illegal im Wald unterwegs

FreiburgFreiburg (ots)

Ein Motorradfahrer soll in letzter Zeit schon mehrfach mit einer Crossmaschine auf Waldwegen zwischen Wollbach-Nebenau und der Scheideck unterwegs gewesen sein. Am Mittwoch 16.12.2020 gg. 14.40 Uhr wollte ein Förster diesen Fahrer anhalten. Der Förster wurde von diesem beleidigt und der Fahrer entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Wollbach-Nebenau.

Der Fahrer sei ca. 20 Jahre alt, von schlanker Statur und ca. 180 cm groß. Er trug einen blauweißen Motorcrosshelm sowie blauweiße Crossbekleidung. Die Crossmaschine ist blauweiß lackiert und ohne Kennzeichen unterwegs.

Der Polizeiposten Markgräflerland, Tel. 07626 97780-0 sucht Zeugen, welche weitere Angaben zu dem Fahrer und dem Motorrad machen können.

