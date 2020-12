Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Rieselfeld: Exhibitionistische Handlungen auf offener Straße - Zeugenaufruf

FreiburgFreiburg (ots)

Am Montag, den 14.12.2020 um 16:40 Uhr habe auf der Cornelia-Schlosser-Allee in Freiburg ein bislang unbekannter Mann exhibitionistische Handlungen an sich vollzogen.

Laut Aussage der Geschädigten folgte ihr der bislang unbekannte Täter vom Lidl in der Rieselfeldallee bis in die Cornelia-Schlosser-Allee. Dort habe er ihr hinterhergerufen, woraufhin sie sich zu ihm umdrehte. Daraufhin konnte sie feststellen, dass der unbekannte Mann sich unsittlich entblößte. Anschließend sei der Täter in Richtung Rieselfeldallee geflohen.

Bei dem bislang unbekannten Täter handle es sich um einen ca. 1,70 Meter großen, kräftig gebauten Mann. Er habe schwarze Haare, einen Mittelscheitel bis ca. zu den Ohren, seitlich rasierte Haare und einen 3-Tage-Bart. Getragen haben soll er eine dunkle Jacke, eine dunkle Hose und ein weiß-schwarz gestreiftes Oberteil unter der Jacke.

Die Kriminalpolizei Freiburg, Tel. 0761/882-2880, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

