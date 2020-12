Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Busfahrer durch Mitfahrenden beleidigt - Zeugensuche

Am Mittwoch, 16.12.2020, gegen 14:40 Uhr, stieg ein bislang Unbekannter in einen in Waldshut verkehrenden Bus ein. Hierbei wurde er durch den Busfahrer auf das richtige Tragen des Mund- und Nasenschutzes hingewiesen. Da der Unbekannte während der Fahrt den MNS wieder auszog, wurde er erneut durch den Busfahrer auf die Tragepflicht hingewiesen. Nachdem der Maskenverweigerer den Bus an der Haltestelle Liedermatte verließ, soll er den Busfahrer in italienischer Sprache beleidigt und eine Scheibe an der Tür beschädigt haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531, sucht Zeugen.

